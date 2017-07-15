Якутянин заявил, что его избили сотрудники ГИБДД

Следственный комитет проводит процессуальную проверку по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) по факту предположительного применения насилия в отношении водителя со стороны сотрудников ГИБДД.

Как сообщает пресс-служба СК, инцидент произошел 2 июля. В городе Вилюйске (Якутия) в салоне патрульного автомобиля сотрудники ГИБДД ОМВД России по Вилюйскому району якобы нанесли несколько ударов по голове и телу водителя, которого ранее задержали по подозрению в управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Мужчина обратился с соответствующим заявлением в Следственный комитет. Сейчас изучается видеозапись с камеры видеорегистратора, установленного в салоне патрульного автомобиля.