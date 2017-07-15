СКР: По факту нападения на фельдшера "скорой" в Подмосковье начата проверка
15 июля 2017, 13:59 [ «Аргументы Недели» ]
Подмосковными следователями начата доследственная проверка по факту нападения в Люберецком районе на фельдшера "скорой помощи".
Следствием установило, что в пятницу вечером бригада "скорой помощи" прибыла по вызову к 24-летней жительнице деревни Марусино Люберецкого района. В тот момент, когда фельдшер начала оказывать медицинскую помощь, пациентка спровоцировала конфликт и начала избивать 32-летнюю работницу "скорой". В результате нападения фельдшеру были нанесены телесные повреждения. Пришлось оказывать медицинскую помощь пострадавшему медику.
Следственный комитет РФ подчеркивает, что незамедлительно и принципиально реагирует на факты противоправных действий в отношении медицинских работников.
В настоящее время выполняются необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос о возбуждении в отношении пациентки уголовного дела.