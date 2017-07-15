В Москве автосалон, торгующий дорогими автомобилями, ограблен неизвестными в ночь на субботу. Злоумышленники ворвались в автосалон и первым делом напали на охранника. Пожилой мужчина не смог сопротивляться, злодеи связали его. Охранник не успел вызвать полицию.

На глазах связанного охранника угонщики начали выезжать на машинах из салона, - сообщает телеграм-канал Mash.

По данным информатора, угнаны четыре автомобиля "Мерседес", среди Mercedes-Benz GL-klasse, "Порше-Панамера", два автомобиля "Инфинити QX 56", BMW X6 и X5, "Ауди А8" и "Ауди А7", Toyota-Land-Cruiser и Range-Rover.

Как передает Лайф, по предварительной оценке, стоимость ущерба автосалона может составить более 40 миллионов рублей.

Ведётся розыск автоугонщиков.