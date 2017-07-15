Самолет рейса Москва — Караганда совершил вынужденную посадку в Казани

Пассажирский самолёт Airbus А320 авиакомпании "Аэрофлот", выполняющий в ночь на субботу рейс Москва — Караганда, совершил вынужденную посадку в аэропорту Казани. По данным МЧС, в багажном отсеке авиалайнера произошло задымление.

Экипаж успешно посадил самолет. На борту самолёта находились 117 человек. Никто не пострадал.

По данным республиканского управления МЧС России, в 00.04 мск 15 июля поступило сообщение от диспетчера международного аэропорта "Казань" о том, что произошла вынужденная посадка самолёта "Аэробус-320", следовавшего по маршруту Москва (Шереметьево) — Караганда (Сари-Арка), в связи с задымлением в переднем багажном отсеке.