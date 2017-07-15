Ростуризм рекомендует россиянам отказаться от самостоятельных поездок в Египет

Ростуризм после нападения на туристок в отеле в Хургаде призвал россиян воздержаться от самостоятельных поездок в Египет. Федеральное агентство по туризму рекомендует "объективно оценивать степень существующей опасности пребывания на территории АРЕ".

В минувшую пятницу в одной из гостиниц курорта Хургада в Египте мужчина, личность которого установлена, он задержан, напал с ножом на туристов. В результате полученных ударов ножом погибли дву гражданки ФРГ. Среди пострадавших - россиянка.

По информации Ситуационно-кризисного центра МИД России, она была госпитализирована. Жизни россиянки ничего не угрожает.

Ростуризм напомнил, что в настоящий момент авиасообщение с Египтом приостановлено.

Ростуризм предупредил туроператоров и турагентов о невозможности продажи туров в Египет и напомнил об ответственности.

Названы возможные версии резни в египетской Хургаде