В Домодедово застряли 300 туристов, купившие путевки в Турцию

В московском аэропорту Домодедово вылета в Анталью, задерживающего уже более 11 часов, ожидают около 300 человек.

О задержке рейса Москва — Анталья авиакомпании Azur Air сообщил один из пассажиров, - пишет «Газета.Ru».

По словам пассажиров, представители авиакомпании заявили, что самолет будет предоставлен не раньше 15.30 мск. Пассажирам с детьми были предоставлены места в гостинице. Другие пассажиры коротают время в здании воздушной гавани.

Причина задержки вылета самолета из Москвы в Анталью не уточняется.