В Москве автоледи попала в ДТП: автомобиль выехал на тротуар и врезался в банк

В Москве в ночь с пятницы на субботу женщина на автомобиле "Фольксваген" устроила ДТП в районе Первомайской улицы. Женщина, по предварительной информации, потеряла управление автомобилем, "Фольксваген" выехал на тротуар и врезался в здание банка.

В результате ДТП женщина не пострадала. Машина разбита. Автоледи выбралась из побитой иномарки, достала мобильный телефон, позвонила кому-то. После этого она вытащила из машины переноску с животным и скрылась с места аварии. Поврежденный автомобиль остался на тротуаре около банка. Правоохранительные органы устанавливают личность водителя.

"Аргументы недели" писали, что в пятницу 90-летняя автоледи погибла за рулем, протаранив на полном ходу «Инфинити».