Рускоговорящий мальчик Ваня Берладин, пропавший в Латвии, найден мертвым

Пятилетний русскоговорящий мальчик Ваня Берладин, пропавший в Латвии в начале июля, найден мертвым вечером 11 июля. Заявление о пропаже ребенка поступило в полицию в начале июля.

Полиция, армия, ополчение, простые жители искали малыша 10 суток. В поисках ребенка приняли участие около четырех тысяч человек. Тело Вани обнаружили в лесном массиве возле поселка Дубени (Гробиньский край), - сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей лиепайской думы.

В пятницу, 14 июля, в Лиепае состоялись проводы в последний путь мальчика Ивана Берладина. Малыша похоронили на Гарнизонном кладбище. На похороны пришли не только родные ребенка, но и сотни лиепайчан, родители с маленькими детьми, школьники.