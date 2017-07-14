Под Новосибирском сгорел детский лагерь, но детей спас тренер по каратэ

Пожар на базе отдыха под Новосибирском произошел рано утром 13 июля, но известно об этом стало только что, когда о пожаре рассказали те, кто мог сгореть, но сумел спастись – это пятеро взрослых и 28 детей.

Пожар на новосибирской детской базе отдыха «Оазис» начался около пяти часов утра, сообщает региональный портал НГС.

Спасение отдыхающих – дело рук самих отдыхающих, - очевидно, таким правилом руководствовались сотрудники базы, когда начался пожар в гостевом доме. Никто из работников лагеря не сделал для спасения детей ничего. Пожар из-за неисправной проводки в трехэтажном доме начался в пятом часу утра и постояльцы были обречены. Обычно в такой ситуации, когда дом сгорает за считанные минуты ранним утром (самый крепкий сон), люди обречены, если им не оказать помощь.

Тревогу поднял тренер по каратэ Александр Маринов. Мужчина первым почувствовал запах гари и стал стучать в двери комнат и будить детей и их родителей. Пожарная сигнализация не сработала из-за замыкания электричества, работники лагеря смотрели на все со стороны и бездействовали.

Горел дом снизу и путь эвакуации был перекрыт. Тренер по каратэ сумел выбить дверь запасного входа на второй этаж и вывел всех детей из дома. Многих детей пришлось буквально вытаскивать из горящих окон, но обошлось без пострадавших. На всю операцию по спасению ушло несколько минут, а дом тем временем уже догорал…