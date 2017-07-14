Житель Тюмени прислонился к стене киоска и погиб от удара током

Водитель хлебовозки погиб в Тюмени при необычных обстоятельствах. 32-летний мужчина прислонился спиной к стене киоска и погиб от удара током. Напряжение и сила тока были так велики, что мужчина скончался.

О смерти водителя в Тюмени пишет газета «Известия». По факту смерти водителя было заведено уголовное дело и фигурантом этого дела стал бывший директор ООО «Мельница Тюмень» и ООО «ПК Мельница Тюмень» 47-летний Сергей Курочкин.

Следствие выяснило, что водитель-экспедитор стал жертвой пренебрежения техникой безопасности при подключению киоска к электроснабжению. Подключали киоск по приказу Курочкина, который «сэкономил» на работах и пригласил людей, которые не имели допуска к таким работам. В итоге «умельцы» использовали автомат с напряжением 220 вольт, да еще и не заземлили его.