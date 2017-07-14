В центре Екатеринбурга похитили полицейского. Прямо возле работы

14 июля неизвестные похитили оперативника управления экономической безопасности и противодействия коррупции, затолкали в машину и увезли в неизвестном направлении, пишет ura.ru.

Полицейский вышел из здания УМВД по Екатеринбургу и направился на допрос в свердловское СУ СКР. В этот момент неизвестные в масках напали на него. Адвокат похищенного оперативника уже написал заявление в полицию.