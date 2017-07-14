Военный был убит в одном из кафе в Нижегородской области

В пятницу, 14 июля, в одном из кафе в поселке Мулино Нижегородской области убили военнослужащего.

Местный житель застрелил военного после серьезной ссоры, которая произошла между ними ранним утром. Раненый скончался на месте. Как сообщили сегодня в СУСК по региону, подозреваемый в совершении преступления - 47-летний мужчина - уже задержан. Лицензии на оружие у него нет.

По факту смерти 39-летнего военнослужащего от огнестрельного ранения возбуждено уголовное дело. Полиция устанавливает точные обстоятельства случившегося, передает РИА "Новости".