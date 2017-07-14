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Ребенок утонул в реке в Новгородской области

14 июля 2017, 16:22 [ «Аргументы Недели» ]

Ребенок утонул в реке в Новгородской области
фото: pixabay.com

Семилетний ребенок утонул в реке Ловать в Новгородской области, где купался со старшим братом.

Трагедия произошла около 17 часов в деревне Перегино Поддорского района в минувший четверг, 13 июля. В региональном СУСК РФ уточнили, что мальчик начал тонуть прямо при заходе в воду. Тринадцатилетний брат поспешил на помощь, однако тоже начал тонуть. Жуткую сцену увидела местная жительница, которая бросилась помогать ребятам, однако успела спасти лишь старшего мальчика, передает РИА "Новости".

По факту гибели семилетнего ребенка проводится доследственная проверка.

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