Старушка 90 лет погибла за рулем 14 июля, протаранив на полном ходу «Инфинити». Трагедия произошла на Волоколамском шоссе под Москвой, - пожилая женщина по какой-то причине выехала на встречную полосу.

Пожилая дама 90 лет 14 июля выехала на своем Дэу «Матис» на встречную полосу, прямо под «Инфинити». ДТП произошло на 29-м километре Волоколамского шоссе. В аварию попал и автомобиль «Лада», который также находился на встречной полосе. В аварии ранения получил пассажир отечественной машины. Водитель элитной иномарки не пострадал.

Причину аварии выяснит следствие, на месте происшествия работают следователи.