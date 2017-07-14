Прокуратура назвала причину гибели четырёх российских моряков в Норвежском море

Четыре матроса большого морозильного рыболовного траулера «Капитан Сулимов», принадлежащего компании «Робинзон», погибли во время промысла в Норвежском море. Транспортная прокуратура назвала возможную причину гибели людей.



Матросы могли отравиться угарным газом, когда судно находилось в районе Фарерских островов. Они попытались самостоятельно локализовать возгорание в помещении рыбомучной установки и вошли в задымленное помещение без средств защиты. Погибшим от 19 до 60 лет.

Задымление ликвидировано, и сейчас траулер следует в порт Торсхавн на Фарерских островах для проведения расследования и судебной экспертизы. Туда же вылетает комиссия с «Робинзона».



