Ночью в Кирове искали троих пропавших детей

Около часа ночи в отдел полиции №1 УМВД России по г. Кирову друг за другом поступило сразу два сообщения о пропавших мальчиках, 10 и 9 лет. Ушли они еще днем, а к ночи так домой и не вернулись…

Полицейские незамедлительно приступили к поисковым мероприятиям.

Было установлено, что мальчики знакомы друг с другом, общаются, было выдвинуто предположение, что они находятся где-то вместе. Полицейские проверяли круг общения детей, опрашивали их родственников, друзей. Так было установлено, что вместе с ними ушел из дома еще один мальчик, 12 лет. Его родители искали его сами.

Полицейские «прочесывали» улицы города. Ориентировка с приметами детей была доведена до всех нарядов наружных служб.

Около 4 часов утра мальчиков нашел в заброшенном доме по улице Горбунова папа старшего из них. Он вывел мальчиков на улицу. Двух чужих детей передал наряду вневедомственной охраны, который доставил их в отдел полиции. Мальчиков опросили и передали родителям.