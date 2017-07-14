Турист погиб в ходе сплава по реке в Мурманской области

Турист из Ульяновска погиб в ходе сплава на байдарках по реке Поной в Мурманской области.

Одна из лодок внезапно опрокинулась, не справившись с течением, вследствие чего мужчина упал в воду и скончался. В региональном СУСК РФ, личность туриста уже удалось установить - это мужчина 1986 года рождения, сообщает в пятницу, 14 июля, РИА "Новости".

В настоящий момент следователи устанавливают все обстоятельства трагедии. Также проводится ряд мероприятий для выявления точной причины гибели человека.