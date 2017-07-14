Электронную почту МИД России атаковали хакеры

Сегодня стало известно, что 29 июня в первой половине дня электронная почти МИД России подверглась атаке хакеров.

Данную информацию предоставила официальный представитель ведомства Мария Захарова, которая подчеркнула, что кибератака была масштабной и имела серьезные последствия. Как передает ТАСС, в конце июня хакеры разослали поддельные письма на адреса пользователей домена mid.ru, в которых содержалась ссылка на скачивание документа. В ходе сложных манипуляций преступники получили доступ к почте пользователей.

Чтобы ликвидировать последствия атаки, пришлось заблокировать все учетные записи и провести технологические работы.