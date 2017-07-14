На юго-западе Москвы в здании института РАН вспыхнул пожар

В пятницу, 14 июля, в здании Института физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина Российской академии наук произошел пожар.

Согласно последней информации, возгорание случилось на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса, который находится на Ленинском проспекте. Эти данные сегодня предоставили в пресс-службе столичного главка МЧС, передает ТАСС.

В настоящий момент на месте пожара работают специалисты. Точная причина возгорания, а также площадь, которую охватил огонь, уточняются. Никаких сведений о пострадавших в результате случившегося пока не поступало.