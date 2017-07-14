Житель Петербурга после укуса гадюки находится в тяжелом состоянии в реанимации

Сегодня стало известно, что жителя Санкт-Петербурга укусила ядовитая змея.

Согласно последней информации, гадюка внезапно напала на 33-летнего мужчину и укусила его за палец на левой руке. Инцидент произошел в Северной столице еще 13 июля, но сообщения о нем поступили лишь сейчас.

Как уточняет АН «Оперативное прикрытие», нападение случилось у Юнтоловского парка неподалеку от дома номер 49/3 по Юнтоловскому проспекту. В настоящий момент петербуржец находится в тяжелом состоянии в токсикологической реанимации.