Житель Петербурга после укуса гадюки находится в тяжелом состоянии в реанимации
14 июля 2017, 10:40 [ «Аргументы Недели» ]
Сегодня стало известно, что жителя Санкт-Петербурга укусила ядовитая змея.
Согласно последней информации, гадюка внезапно напала на 33-летнего мужчину и укусила его за палец на левой руке. Инцидент произошел в Северной столице еще 13 июля, но сообщения о нем поступили лишь сейчас.
Как уточняет АН «Оперативное прикрытие», нападение случилось у Юнтоловского парка неподалеку от дома номер 49/3 по Юнтоловскому проспекту. В настоящий момент петербуржец находится в тяжелом состоянии в токсикологической реанимации.