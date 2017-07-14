Второй подозреваемый в убийстве девочки-подростка на Кубани задержан

Второй подозреваемый в убийстве девочки-подростка в Новороссийске задержан сотрудниками полиции.

Мужчина ехал на такси к границе Северной Осетии и Дагестана, когда полицейские настигли его. В пресс-службе ГУ МВД по региону уточнили, что в скором времени подозреваемый будет доставлен в Краснодарский край. Как сообщает ТАСС, задержанный человек является уроженцем Азербайджана, ему 29 лет.

Напомним, девочку, которая шла от бабушки и пропала, искали два дня. Вскоре правоохранители вышли на след 26-летнего мужчины, причастного к исчезновению пятнадцатилетней девочки. Он был задержан и в ходе допроса сообщил, где находится тело жертвы. Накануне останки пропавшей были найдены в лесном массиве.