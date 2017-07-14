За сутки в России сгорело более 17 тысяч га леса

За прошедшие сутки 13 июля в России ликвидировали 40 лесных пожаров на площади 17367 га. Как сообщает пресс-служба Федеральной авиалесоохраны, на утро 14 июля в стране действует 57 лесных пожаров на площади 19493 га.

В частности, 23 пожара действуют в Республике Саха, шесть - в Республике Коми, пять - в Республике Бурятия.

Для тушения лесных пожаров в России задействован 2261 человек, 269 единиц техники и 26 воздушных судов. Введен режим ЧС в пяти субъектах Российской Федерации: на всей территории Республик Бурятия, Саха (Якутия), Забайкальского края, в одном районе Сахалинской области и в одном районе Хабаровского края.