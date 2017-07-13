В Турции пропала семья из России

В турецком городе Анкара российские послы выясняют судьбу пропавшей российской семьи из Саратовской области. У властей Турции пытаются выяснить, находятся ли пропавшие туристы на территории страны.

О пропавшей семье россиян в Турции журналистам сообщил 13 июля и.о. пресс-атташе российского посольства в Турции Александр Лешуков.

Посол уточнил, что пропали жители Саратовской области Светлана Уханова, ее гражданский муж Евгений Кочаари и их дочери. О пропаже туристов заявили родственники, которые потеряли с ними связь.

Российское посольство обратилось в органы Турции, которые решают вопросы о депортации. Если в отношении пропавшей семьи было принято решение о высылке из страны, то посольство РФ просит депортировать их на территорию России.