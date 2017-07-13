В Санкт-Петербурге в четверг ЧП произошло в торговом комплексе "РИО". Очевидцы сообщают о том, что центральный холл торгового центра на улице Фучика залит водой.

По данным издания Фонтанка.ру, в здании "РИО" из-за сильного дождя отвалилась часть декоративной конструкции потолка. По словам очевидцев, из здания эвакуировали всех посетителей. На место происшествия в торговый центр направились спасатели МЧС.

Издание отмечает, что по прогнозу синоптиков гроза, разразившаяся в городе во второй половине дня, ожидалась в четверг, 13 июля, только к ночи. Синоптики о стихии не предупреждали.

На днях, напомним, в Москве крупный пожар произошел в ТРЦ «РИО».