Бойцы ВСУ в Донбассе объявили голодовку

Голодовку в зоне боевых действий объявили два десятка бойцов 54-й бригады ВС Украины (ВСУ). Причиной голодовки стало решение украинского командования перевести этих бойцов в другие подразделения.

Узнав о переводе в другое подразделение, воины 54-й бригады ВСУ нарушили устав и объявили голодовку, сообщает «Лента.ру».

Двадцать военнослужащих ВСУ стали контрактниками летом прошлого года. А раньше они воевали добровольцами на Донбассе под знаменами «Правого сектора» (экстремистская организация, запрещена в России). При заключении контракта командование обещало солдатам, что они будут служить в одной роте, но потом решило их перевести в другие подразделения.