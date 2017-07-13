В Подмосковье контролеры высадили ребенка-безбилетника из электрички в лесу

В Москве следователи начали проверку инцидента - контролёры высадили из электропоезда 13-летнюю девочку, которая при проверке не предъявила билет. Школьницу вывели из электрички на одной из станций Павелецкого направления железной дороги, на 85 километре.

СМИ, сообщившие о юной безбилетнице и контролерах, обратили внимание, что ребенка высадили из электрички на станции, рядом с которой нет ни населенных пунктов, ни автобусных остановок. В четверг, 13 июля, сюжет появился на одном из федеральных каналов.

По данным Следственного комитета, начата доследственная проверка информации.