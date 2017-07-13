Жительница Москвы отсудила у сети быстрого питания 300тысяч рублей. Женщина упала на скользком полу в McDonald's и при падении выбила два зуба. Истица просила миллион рублей, но суд ограничился меньшим штрафом.

Московский суд встал на сторону потерпевшей жительницы Москвы и взыскал с McDonald's 300 тысяч рублей в пользу дамы, сообщает РИА Новости.

Потерпевшая требовала с McDonald's 900 тысяч в качестве компенсации и сто тысяч – на лечение. В самой компании быстрого питания иск считают необоснованным, поскольку во время происшествия в торговом зале висела табличка, призывающая посетителей быть осторожнее на мокром полу.