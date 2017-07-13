Под Калугой водитель Audi сбил сотрудника ДПС

В Калужской области в четверг ранним утром на посту погиб инспектор отдельного батальона ДПС. Сотрудника полиции во время несения службы насмерть сбил 32-летний водитель автомобиля Audi. Инспектор ДПС патрулировал на трассе А-130 .

По предварительным данным калужской полиции, водитель Audi ехал в сторону Малоярославца, нарушая разметку и требования дорожных знаков. Страж порядка находился на островке безопасности, под фонарем, в форме, имеющей имело световозвращающие элементы, но автомобиль наехала на мужчину. Инспектор скончался от полученных травм на месте происшествия.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека). Его задержали. Видимых признаков опьянения у водителя нет. Его направили в больницу для проведения экспертизы на состояние опьянения.

ДТП произошло на 126 км автодороги А-130 Москва-Малоярославец-Рославль.