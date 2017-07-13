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Скончался кинорежиссёр Александр Майоров

13 июля 2017, 16:15 [ «Аргументы Недели» ]

Скончался кинорежиссёр Александр Майоров
фото с сайта Союза

Режиссер и сценарист Александр Майоров скончался на 76 году жизни. О смерти Майорова сегодня сообщили в Гильдии режиссеров России, Союзе кинематографистов России. Александр Майоров - уроженец Грузии, его похоронят в Тбилиси.

Александр Майоров — член Союза кинематографистов России, режиссер и сценарист. Им сняты фильмы: «Побег на край света», «Дети индиго, или Разгульная пирушка», «Случай на фабрике №6» и «Страховой агент» с Александром Абдуловым.

Он был режиссером и сценаристом картины «Шанс», снятой по мотивам повести Кира Булычева «Марсианское зелье». Майоров снял одну из серий сериала «Маросейка, 12». Он работал режиссером дубляжа над такими лентами, как «Восьмая миля», «Мексиканец», «Шпионские игры», «Идентификация Борна», «Трудности перевода», «Школа рока», «Дрянные девчонки», «Война миров» и «Рассвет мертвецов».

Александр Майоров окончил филологический факультет Тбилисского университета в 1966 году, потом учился в ЛГИТМиКе на факультете телевизионного кино. В 1980 году окончил режиссерский факультет ВГИКа.

С 1981 года Майоров – режиссер-постановщик киностудии «Мосфильм».
В 1984-1995 годах преподавал мастерство режиссуры во ВГИКе.

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Из-за Трампа в Париже закроют Эйфелеву башню

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Семья назвала дату похорон Тамары Миансаровой

Семья назвала дату похорон Тамары Миансаровой

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Установлено, что ребенок, гуляя на территории частного дома, на непродолжительное время остался без присмотра. Однако этого времени хватило, чтобы произошла трагедия. Ребенку было четыре года.

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В Хабаровском крае женщины легли под танки

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Ученые в шоке: в 2017 году Земле угрожают сразу 887 астероидов

Ученые проанализировали данные, полученные из космоса, и сделали шокирующий вывод. Выяснилось, что в 2017 году Земле угрожают сразу 887 астероидов, которые должны пройти вблизи нашей планеты.

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