Скончался кинорежиссёр Александр Майоров

Режиссер и сценарист Александр Майоров скончался на 76 году жизни. О смерти Майорова сегодня сообщили в Гильдии режиссеров России, Союзе кинематографистов России. Александр Майоров - уроженец Грузии, его похоронят в Тбилиси.

Александр Майоров — член Союза кинематографистов России, режиссер и сценарист. Им сняты фильмы: «Побег на край света», «Дети индиго, или Разгульная пирушка», «Случай на фабрике №6» и «Страховой агент» с Александром Абдуловым.

Он был режиссером и сценаристом картины «Шанс», снятой по мотивам повести Кира Булычева «Марсианское зелье». Майоров снял одну из серий сериала «Маросейка, 12». Он работал режиссером дубляжа над такими лентами, как «Восьмая миля», «Мексиканец», «Шпионские игры», «Идентификация Борна», «Трудности перевода», «Школа рока», «Дрянные девчонки», «Война миров» и «Рассвет мертвецов».

Александр Майоров окончил филологический факультет Тбилисского университета в 1966 году, потом учился в ЛГИТМиКе на факультете телевизионного кино. В 1980 году окончил режиссерский факультет ВГИКа.

С 1981 года Майоров – режиссер-постановщик киностудии «Мосфильм».

В 1984-1995 годах преподавал мастерство режиссуры во ВГИКе.