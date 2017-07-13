На трассе Москва – Петербург столкнулись шесть автомашин, есть погибшие
13 июля 2017, 15:53 [ «Аргументы Недели» ]
Серьезное дорожно-транспортное происшествие произошло в четверг днем на трассе М-10 Москва - Санкт-Петербургу "Россия". В результате столкновения шести автомобилей погибли, по предварительным данным, три человека.
По данным МЧС Новгородской области, на 418-м километре ФАД у населенного пункта Кузнецовка в Валдайском районе произошло столкновение трех легковых и трех грузовых автомобилей.
На данный момент известно о трех погибших людях. Пострадали еще три человека. Информация по пострадавшим уточняется.
На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, МЧС и медики.
Для ликвидации последствий ДТП от МЧС России привлечено пять единиц техники и 13 человек личного состава.