Песков: Участие в убийстве Немцова не связано с прошлой деятельностью киллеров

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал, могут ли быть взыскания в отношении силовых структур Чеченской республики, в которых служили приговоренные по делу об убийстве политика Бориса Немцова.

Московский окружной военный суд 13 июля вынес приговор обвиняемым по делу Немцова. Убийца политика Заур Дадаев приговорен к лишению свободы на 20 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима, его соучастники - от 11 до 19 лет колонии строго режима. Суд лишил Дадаева воинского звания лейтенанта и ордена Мужества.

По словам Пескова, участие в убийстве Немцова никак не связано с прошлой профессиональной деятельностью осужденных киллеров, - передает РИА Новости.

"Это абсолютно ситуация, которая не имеет отношения к кремлевской повестке дня. Наверное, только выражу сомнения в возможности такой постановки вопроса, потому что, конечно, это никоим образом не связано с профессиональной деятельностью. Я не думаю, что уместно таким образом ставить вопрос", — заявил Песков.

"Аргументы недели" писали, что адвокаты приговоренных по делу Немцова обжалуют приговор в Страсбургском суде.