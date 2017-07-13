На востоке Москвы горит сетевой супермаркет
13 июля 2017, 14:18 [ «Аргументы Недели» ]
В четверг, 13 июля, на востоке Москвы загорелся сетевой супермаркет, пристроенный к многоэтажному жилому дому.
Посетителей и сотрудников магазина пришлось экстренно эвакуировать в безопасное место. Согласно последней информации, возгорание произошло в доме номер 20 по улице Плеханова. Уточняется, что в общей сложности из горящего помещения вывели 28 человек.
Как сообщает РИА "Новости", уже к 13.30 пожар удалось ликвидировать. В настоящий момент обстоятельства случившегося выясняются.