На востоке Москвы горит сетевой супермаркет

В четверг, 13 июля, на востоке Москвы загорелся сетевой супермаркет, пристроенный к многоэтажному жилому дому.

Посетителей и сотрудников магазина пришлось экстренно эвакуировать в безопасное место. Согласно последней информации, возгорание произошло в доме номер 20 по улице Плеханова. Уточняется, что в общей сложности из горящего помещения вывели 28 человек.

Как сообщает РИА "Новости", уже к 13.30 пожар удалось ликвидировать. В настоящий момент обстоятельства случившегося выясняются.