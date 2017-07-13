В Подмосковье зубров, сбежавших из заповедника, ищут с воздуха

В настоящий момент в Подмосковье с воздуха ищут зубров, которые сбежали из Приокско-Террасного заповедника.

Двенадцать особей вышли из загона после того, как упавшие сосны и ели сломали забор. Заместитель директора заповедника по содержанию и разведению зубров Ирина Землянко отметила, что летчик и лесник изучают окрестности при помощи спортивного самолета, также на поиски животных направлены дельтапланы.

Как уточняет "Газета.Ru", вчера специалисты прочесывали близлежащие леса весь день, однако беглецов не нашли. Отмечается, что из заповедника ушли молодые зубры, которых планировалось вскоре выпустить в естественную среду.