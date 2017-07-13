В Якутии угарный газ от мотопомп убил двух мужчин

Тела двух мужчин, 1965 и 1964 годов рождения, обнаружили в якутских селе Кенг-Кюель и поселке Белая Гора. На теле погибших не нашли никаких следов внешнего воздействия, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Выяснилось, что оба мужчины стали жертвами угарного газа. Они устраняли последствия паводка и пытались отвести воду из подвалов (ледников). При этом они использовали бензиновые мотопомпы. В итоге произошел выхлоп угарного газа, который скопился внутри в замкнутом пространстве.

СК отмечает, что для смертельного исхода человеку достаточно 2-3 минут нахождения в помещении, где скопился угарный газ.