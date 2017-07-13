Попрошайка спалил пятикомнатную квартиру на Арбате и сам погиб в огне

Чудовищная история жителя Старого Арбата началась задолго до сегодняшней трагедии. Сегодня наступил ее печальный финал. В одном из домов сгорела некогда шикарная пятикомнатная квартира площадью 100 квадратных метров.

Электричество в квартире давно отключили за долги, и обитатели былых хором в историческом центре столицы стоимостью под 40 миллионов, жили при свечах. Это и стало причиной пожара.

Бывший электрик управления делами президента Петр Павлов получил жилье в историческом центре Москвы, когда работал в Белом доме. Потеряв работу, мужчина стал попрошайничать на Арбате, сообщает паблик Mash.

В квартире вместе с Петром жили его сын, жена, бабушка и кот. В пожаре погиб он сам и его престарелая родственница.



