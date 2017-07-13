В Астраханской области футбольные ворота чуть не убили ребёнка

В Астраханской области футбольные ворота упали на восьмилетнего ребёнка, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

10 июля 2017 года группа детей играла в футбол на детской спортивной площадке в селе Джанай. Футбольные ворота не были закреплены должным образом, во время игры они упали на одного из детей. В результате ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму и сейчас находится в больнице.

Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности".