В Крыму обнаружен древний саркофаг с останками подростка

Археологи обнаружили в Крыму древний саркофаг, в котором находятся останки подростка.

Удивительная находка была сделана в рамках изучения кургана "Госпитальный", предполагается, что она датируется IV веком до н.э. Согласно информации Института археологии РАН, рядом с саркофагом обнаружили также предметы, которые в древности использовали спортсмены, в частности серповидный скребок для очищения тела и игральные кости-астрагалы.

Как уточняет сегодня издание "Известия", мальчику на момент смерти было около двенадцати лет. Вероятно, он подавал большие надежды в спорте.