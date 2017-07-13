Семь гастарбайтеров погибли в ночном пожаре на предприятии в Колпино

Семь человек стали жертвами пожара на производстве тротуарной плитки в Колпино Ленинградской области. Тела гастарбайтеров обнаружили при разборе завалов сгоревшего ангара, где они работали и тут же оставались ночевать.



Погибшие были гражданами Узбекистана. По факту гибели людей при пожаре возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).



Пожар на производстве вспыхнул около 3:30 ночи. Его площадь составил 600 кв. метров. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание в электрооборудовании.