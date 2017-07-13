Полуторагодовалая девочка была обнаружена в степи в Забайкалье.

Выяснилось, что маленький ребенок ночью ушел с чабанской стоянки от пьяных матери и отца и около 24 часов гулял в одиночестве по жаре. В прокуратуре края уточнили, что родители девочки устроились на работу на животноводческую стоянку, а накануне инцидента выпили лишнего и уснули в вагончике, забыв о двоих малышах.

Утром мужчина и женщина проснулись и увидели, что одного из детей на месте нет, однако не стали бить тревогу, а продолжили "пир". Лишь спустя несколько часов начались поиски девочки. Когда малышку нашли, она была измождена, а на ее теле отчетливо проступили солнечные ожоги. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного в ст. 125 УК РФ "Оставление в опасности", передает РИА "Новости".



