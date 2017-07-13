"Гадалка" украла у россиянок имущества на два миллиона рублей

Жительницы Петропавловска-Камчатского 1964 и 1976 годов рождения стали жертвами мошенницы.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Камчатскому краю, преступница представлялась потомственной предсказательницей Марией, рекламируя свои "услуги" в газетах и по телевидению. Во время сеансов гадалка требовала от женщин принести драгоценности, необходимые для проведения ритуала и оплаты услуг.

В итоге пострадавшие лишились имущества на суммы около одного миллиона трехсот тысяч рублей и шестьсот тысяч рублей соответственно.

Подозреваемую задержали в московском аэропорту при попытке покинуть территорию России. Ею оказалась 57-летняя жительница иностранного государства. Подозреваемая арестована и в скором времени будет отконвоирована на Камчатку.