Под Новосибирском загорелся дом отдыха
13 июля 2017, 09:41 [ «Аргументы Недели» ]
В селе Абрашино Ордынского района Новосибирской области загорелся корпус базы отдыха.
Из помещения были экстренно эвакуированы 28 детей и четверо взрослых, они находятся в безопасном месте. В пресс-службе ГУ МЧС по региону уточнили, что в результате происшествия на базе отдыха ни один человек не пострадал. К 6.00 по местному времени спасатели смогли полностью ликвидировать пожар в здании. В настоящий момент проводится необходимая проливка конструкций.
На месте работает дознаватель МЧС, который выясняет точную причину возгорания, передает ТАСС.