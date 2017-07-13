Под Новосибирском загорелся дом отдыха

В селе Абрашино Ордынского района Новосибирской области загорелся корпус базы отдыха.

Из помещения были экстренно эвакуированы 28 детей и четверо взрослых, они находятся в безопасном месте. В пресс-службе ГУ МЧС по региону уточнили, что в результате происшествия на базе отдыха ни один человек не пострадал. К 6.00 по местному времени спасатели смогли полностью ликвидировать пожар в здании. В настоящий момент проводится необходимая проливка конструкций.

На месте работает дознаватель МЧС, который выясняет точную причину возгорания, передает ТАСС.







