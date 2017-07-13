У безработной жительницы Москвы похитили автомобиль за 12 млн рублей

У безработной жительницы Москвы угнали спорткар, стоимость которого составляет 12 миллионов рублей.

Согласно последней информации, похищение автомобиля было осуществлено вооруженными налетчиками. В пресс-службе столичного главка МВД уточнили, что происшествие случилось в конце июня, но известно о нем стало лишь сейчас.

Как уточняет РИА "Новости", неработающая москвичка сообщила полицейским, что 27 июня в одном из столичных автосервисов двое неизвестных похитили документы и ключи от Mercedes AMG SLS у мужчины, который производил продажу машины. Злоумышленники скрылись на новоприобретенном транспортном средстве.