Житель Амурской области пойдёт под суд за нападение на фельдшера скорой помощи

38-летний житель Белогорска (Амурская область) обвиняется в побоях, совершенных из хулиганских побуждений. Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, уголовное дело уже направлено в суд.

По версии следствия, в ночь на 1 июля 2017 года мужчина ударил фельдшера скорой помощи по голове, а перед этим вырвал у нее телефон. Примечательно, что фельдшер в составе медиков остановилась, чтобы оказать помощь пострадавшим в ДТП (бригада в этот момент возвращалась с с другого вызова). Обвиняемый, на котором имелись следы крови, отказался от помощи, а затем напал на фельдшера.

За совершение указанного преступления судом может быть назначено наказание до двух лет лишения свободы.