Грозы в Иркутской области стали причиной возникновения новых лесных пожаров

В минувшую среду на землях лесного фонда в Иркутской области начались сразу два новых лесных пожара.

Предполагается, что мощные возгорания возникли в Качугском районе из-за сильнейших роз. Уточняется, что леса горят на площади около 7 гектаров. Лесные пожары на площади 17 гектаров, обнаруженные ранее в этой же местности, были оперативно локализованы, передает РИА "Новости" данные пресс-службы правительства региона.

В настоящий момент в Качугском районе активно работают 45 пожарных десантников. Сегодня в Жигаловском и Эхирит-Булагатском районах ожидается повышенный уровень пожарной опасности.