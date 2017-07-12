Житель Подмосковья случайно задавил своего полуторагодовалого сына

Несчастье произошло 12 июля в дачном кооперативе Заокского района Тульской области. Житель Подмосковья на своем авто насмерть задавил своего полуторагодовалого сына, когда выезжал с территории дачи.

На дачных участках в Заокском районе под Тулой проживает очень много москвичей и жителей Подмосковья. Один из жителей столичного региона лишился сына и стал фигурантом уголовного дела, пишет газета «Известия».

Житель Московской области выезжал с территории дачи на своем «Ситроене». Сдавая назад, мужчина случайно наехал на своего полуторагодовалого сына. Мальчик играл на улице и не заметил машину. От полученных травм ребенок умер на месте. Теперь осиротевший отец ответит перед законом за нарушение ПДД.