Под Москвой загорелась электричка
12 июля 2017, 22:42 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
В распоряжении российского телеканала попали кадры горящего элекропоезда в Московской области. Известно, что инцидент произошел в депо Апрелевка. По свидетельству очевидцев, горят три вагона поезда.
О пожаре электропоезда в депо Апрелевка передает телеканал РЕН ТВ и публикует видео с места происшествия.
По свидетельству очевидцев пожаром охвачено три вагона электрички. Сведений о пострадавших от пожара нет. Известно, что к месту пожара уже выехали экстренные службы. Причины возгорания неизвестны, но есть информация, что электропоезд мог загореться от попавшей в него молнии.
Ранее «Аргументы недели» сообщали о непогоде в Москве и области.