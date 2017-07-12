Под Москвой загорелась электричка

В распоряжении российского телеканала попали кадры горящего элекропоезда в Московской области. Известно, что инцидент произошел в депо Апрелевка. По свидетельству очевидцев, горят три вагона поезда.

О пожаре электропоезда в депо Апрелевка передает телеканал РЕН ТВ и публикует видео с места происшествия.

По свидетельству очевидцев пожаром охвачено три вагона электрички. Сведений о пострадавших от пожара нет. Известно, что к месту пожара уже выехали экстренные службы. Причины возгорания неизвестны, но есть информация, что электропоезд мог загореться от попавшей в него молнии.

Ранее «Аргументы недели» сообщали о непогоде в Москве и области.