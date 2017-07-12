В США школьницу погубил смартфон, который упал в ванну

Трагедия произошла в американском штате Нью-Мексико. В городе Ловингтон 14-летняя девочка утонула в ванной из-за того, что туда упал гаджет. На теле подростка обнаружен характерный ожог от удара током.

Смартфон стал причиной гибели 14-летней девочки в американском городе Ловингтон, сообщает «Росбалт». Девочка лежала в ванной и по неосторожности уронила в воду телефон. Автоматически ребенок попытался выловить гаджет и получил сильный удар током. На руке у девочки обнаружен характерный ожог от удара током. Других версий гибели девочки у полиции нет.

Родственники и друзья погибшей школьницы начали сбор средств на ее похороны.