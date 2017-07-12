В Петербурге удалось потушить пожар на Кировском заводе

О пожаре на тракторном заводе Санкт-Петербурга «Аргументы недели» ранее сообщали. Стало известно, что огонь удалось потушить за пять часов. На ликвидации возгорания работало свыше сотни огнеборцев.

Пожар в 225-м цехе Кировского завода потушен к 16.30, после пятичасового сражения с огнем, который захватил более 1000 кв. метров, сообщает портал «Фонтанка.ру».

На ликвидации пожара трудились свыше ста пожарных, два вертолёта и спецпоезд. Пока на заводе не оценивали ущерб от огня, ведется разбор завалов. Известно, что пострадавших и погибших нет.

На заводе предполагают, что возгорание в цехе могло возникнуть из-за того, что там проводилась реконструкция. Сгоревший цех производил коробки передач для трактора «Кировец». От огня пострадали только те участки, которые были выведены из эксплуатации на время ремонта.