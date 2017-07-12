В Петербурге удалось потушить пожар на Кировском заводе
12 июля 2017, 17:38 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]
//Происшествия 13+
12 июля 2017, 17:38 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]
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//Политика
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//Политика
//Общество
СМИ: Путин приехал на Валаам в сопровождении неизвестной дамы
//Общество
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