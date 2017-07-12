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Посольство РФ в Абхазии призвало россиян соблюдать осторожность и бдительность

12 июля 2017, 16:44 [ «Аргументы Недели» ]

Посольство РФ в Абхазии призвало россиян соблюдать осторожность и бдительность

Посольство России в Абхазии призвало российских туристов повышенной осторожности в республике.
В Абхазии на отдыхающих в Гудаутском районе россиян напали двое неизвестных. Погиб 33-летний Андрей Кабанов.

Злоумышленники нанесли мужчине ножевое ранение на глазах женщин и детей.  Посол РФ в Абхазии Семен Григорьев выразил возмущение в связи с разбойным нападением на российских туристов и убийством россиянина.

"В связи с ухудшением криминогенной обстановки в Абхазии Посольство Российской Федерации рекомендует посещающим эту страну российским туристам проявлять повышенную осторожность и бдительность, избегать безлюдных изолированных мест, воздерживаться от конфликтов с местным населением, посещения безлюдных мест, не оставлять без присмотра малолетних детей и личные вещи", - говорится в сообщение на сайте посольства.

"Если эта опасная тенденция сохранится, то российская сторона будет продумывать дополнительные шаги", - заявил посол Семен Григорьев и подчеркнул, что "обеспечение безопасности российских отдыхающих является приоритетной задачей руководства Абхазии". Он надеется, что правоохранительные органы в кратчайшие сроки обеспечат поиск, задержание и наказание виновных.

Напомним, МВД Абхазии обещает заплатить вознаграждение в миллион рублей за сведения, которые помогут найти и задержать убийц российского туриста.  Премьер-министр Абхазии Беслан Барциц взял под личный контроль организацию доставки в Москву тела убитого российского туриста Андрея Кабанова и перелет его семьи

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Обвинитель просит для убийц Немцова пожизненного тюремного заключения

В ходе прений сторон в Московском окружном военном суде по делу об убийстве политика Бориса Немцова гособвинение попросило для пяти подсудимых тюремного срока по 17 лет, либо пожизненного заключения.

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