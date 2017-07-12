В Новосибирске после дождей троллейбус превратился в корабль (ВИДЕО)
12 июля 2017, 16:41 [ «Аргументы Недели» ]
//Происшествия 13+
12 июля 2017, 16:41 [ «Аргументы Недели» ]
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//Общество
//Общество
В Москве автомобилистов призвали пересесть на общественный транспорт
//Общество
//Наука
В Новосибирске после дождей троллейбус превратился в корабль (ВИДЕО)
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