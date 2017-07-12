В Новосибирске из-за мощных ливневых дождей затопило несколько улиц. Общественный транспорт ходит, но при этом пассажиры порой ощущают себя как в Ноевом ковчеге при потопе: вода стоит в салоне.

Троллейбусу с номером маршрута «13» в Новосибирске 12 июля не повезло: транспорт должен был следовать по улице Иппподромская, но пришлось плыть, сообщает региональный портал НГС.

К вечеру 12 июля улица Ипподромская в Новосибирске «вышла из берегов», превратившись в речку. Около 19.00 по местному времени (17.00 мск) троллейбус № 13 въехал на затопленную улицу и поплыл в прямом смысле этого слова. Один из пассажиров снял видео потопа в салоне пассажирского транспорта. Водитель машины вынужден был остановиться и вызвать техпомощь. Пассажиров троллейбуса пересадили в автобус.